Известный украинский певец после госпитализации на фоне проблем с сердцем сделал заявление
Олег Собчук дал короткий комментарий о самочувствии.
Фронтмен украинской рок-группы «Скай» Олег Собчук впервые вышел на связь к поклонникам после новости о его срочной госпитализации.
Так, накануне группа сообщила, что 45-летний певец был срочно госпитализирован и находится под пристальным наблюдением медиков. В заявлении говорилось, что у Собчука диагностировали предынфарктное состояние. К счастью, благодаря быстрой реакции медиков состояние музыканта удалось стабилизировать.
Однако впоследствии этот пост исчез, чем еще больше встревожил фанатов. Поэтому, чтобы успокоить публику, сам Собчук сделал заявление. Выйдя на связь в Facebook, певец коротко заверил, что уже сейчас с ним все в порядке.
«Жить буду», — лаконично и обнадеживающе написал Олег.
Деталей артист пока не разглашает. Однако, известно, что Олег вместе с другими участниками группы «Скай» имеет немало запланированных концертов в ближайшем будущем. Поэтому, вероятно, выступления как в Украине, так и за рубежом, пока не отменялись и будут проходить по графику.
