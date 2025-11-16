Известный украинский певец после госпитализации на фоне проблем с сердцем сделал заявление

Олег Собчук / © facebook.com/oleg.sobchuk

Фронтмен украинской рок-группы «Скай» Олег Собчук впервые вышел на связь к поклонникам после новости о его срочной госпитализации.

Так, накануне группа сообщила, что 45-летний певец был срочно госпитализирован и находится под пристальным наблюдением медиков. В заявлении говорилось, что у Собчука диагностировали предынфарктное состояние. К счастью, благодаря быстрой реакции медиков состояние музыканта удалось стабилизировать.

Пост группы «Скай»

Однако впоследствии этот пост исчез, чем еще больше встревожил фанатов. Поэтому, чтобы успокоить публику, сам Собчук сделал заявление. Выйдя на связь в Facebook, певец коротко заверил, что уже сейчас с ним все в порядке.

«Жить буду», — лаконично и обнадеживающе написал Олег.

Пост Олега Собчука / © facebook.com/oleg.sobchuk

Деталей артист пока не разглашает. Однако, известно, что Олег вместе с другими участниками группы «Скай» имеет немало запланированных концертов в ближайшем будущем. Поэтому, вероятно, выступления как в Украине, так и за рубежом, пока не отменялись и будут проходить по графику.

