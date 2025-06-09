Известный украинский певец после мобилизации оказался в госпитале и показал, как проходит его восстановление

Никита Ломакин / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Украинский певец Никита Ломакин, который недавно заявил о службе в ВСУ, рассказал подробности военной подготовки.

Так, после длительного молчания артист вышел на связь. В фотоблоге артист рассказал о резком ухудшении состояния здоровья на фоне серьезного стресса. Как следствие у Ломакина диагностировали бронхит. Но несмотря на все, после лечения он вернулся в лагерь. Именно там, по его словам, произошел символический поворотный момент — приезд военного оркестра. Кто-то из побратимов рассказал музыкантам, что Ломакин — профессиональный певец. Ему предложили выйти на импровизированную сцену.

"Искусство лечит, страх — разрушает" — думал об этом, когда снова пел. Голос был хриплый, потому что я не пел больше месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Смена обстановки — мобилизация, воинская часть, а потом БЗВП посеяло во мне страх. И это привело меня в госпиталь — бронхит, температура. Но вчера я вернулся в лагерь. А потом к нам приехал оркестр. И кто-то сказал артистам, что я тоже певец. Мне предложили спеть. И когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на побратимах, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом – о матери, доме, по которому каждый из нас скучает", - поделился Ломакин.

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Никита поделился, что даже такой опыт в полевых условиях и любимое дело помогло ему облегчить свою душевную боль и физическое состояние. Поэтому он не мог не поблагодарить оркестр и побратимов за поддержку.

"Для меня этот момент очень ценен и когда я пел, понял, искусство лечит, а страх - разрушает. Страх привел меня в госпиталь, а песня восстановила мои силы и помогла восстановиться моим побратимам", - добавил мобилизованный певец.

Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк также рассказывал о своей службе в армии и публично обратился к побратимам.