ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1121
Время на прочтение
1 мин

Известный украинский певец после мобилизации раскрыл, где сейчас служит, и показал фото

Александра Кварту отправили на БЗВП в конце этого лета.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Александр Кварта

Александр Кварта

Украинский певец и композитор Александр Кварта, которого в конце августа мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, поделился, где сейчас проходит службу.

На своей странице в Instagram артист сообщил, что стал частью Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. По его словам, во время военной службы, он продолжает заниматься творчеством.

«Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Был рад петь вместе с „Do diez Band“ в благотворительном концерте», — поделился Кварта.

Александр Кварта

Александр Кварта

В комментариях поклонники Кварти порадовались за то, что в армии он занимается своим любимым делом. И в то же время пожелали ему творческого вдохновения.

  • Саша, я очень рада, что ты снова занимаешься любимым делом, которое приносит важную помощь нашим защитникам

  • Саша, спасибо за Украину!

  • Желаю здоровья и вдохновения, Александр!

Отметим, еще в конце лета музыкант сообщил о своей мобилизации работниками ТЦК. Тогда он отметил, что проходит обучение вместе с побратимами, чтобы быть полезным на фронте.

Напомним, недавно актер Андрей Фединчик после увольнения со службы в ВСУ показал, как проходит его реабилитация. Тем временем его бывшая жена Наталья Денисенко отреагировала на прогресс в лечении.

Дата публикации
Количество просмотров
1121
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie