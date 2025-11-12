Известный украинский певец после мобилизации раскрыл, где сейчас служит, и показал фото

Александр Кварта

Украинский певец и композитор Александр Кварта, которого в конце августа мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, поделился, где сейчас проходит службу.

На своей странице в Instagram артист сообщил, что стал частью Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. По его словам, во время военной службы, он продолжает заниматься творчеством.

«Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Был рад петь вместе с „Do diez Band“ в благотворительном концерте», — поделился Кварта.

Александр Кварта

В комментариях поклонники Кварти порадовались за то, что в армии он занимается своим любимым делом. И в то же время пожелали ему творческого вдохновения.

Саша, я очень рада, что ты снова занимаешься любимым делом, которое приносит важную помощь нашим защитникам

Саша, спасибо за Украину!

Желаю здоровья и вдохновения, Александр!

Отметим, еще в конце лета музыкант сообщил о своей мобилизации работниками ТЦК. Тогда он отметил, что проходит обучение вместе с побратимами, чтобы быть полезным на фронте.

