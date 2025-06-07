Известный украинский певец после сотрудничества с Тиной Кароль раскрыл правду об их отношениях

Shumei и Тина Кароль

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Украинский певец Олег Шумей, он же Shumei, поделился деталями сотрудничества с Тиной Кароль.

Так, артист вспомнил их работу над совместным проектом. В частности, речь идет о хите Тины Кароль Кароль "Выше облаков", который он перевел на украинский. По словам исполнителя, певица глубоко чувствует музыку. Ее подход к творчеству не похож на обычную студийную рутину - это что-то интуитивное и настоящее. Именно поэтому исполнитель прислушался к ее советам во время перепева.

"Я не помню, что нам ставили какие-то условия относительно этой песни, однако все же я счел необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось", - рассказал Shumei в интервью oboz.ua.

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Тина Кароль и Shumei

Несмотря на такое теплое творческое сотрудничество, Олег признает, что в обычной жизни они не поддерживают постоянного контакта. Их отношения - доброжелательные, однако с уважением к личному пространству. Поэтому, хоть Shumei и может позвонить Кароль, но все же не злоупотребляет этим.

"Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю", - пояснил исполнитель.

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, чем закончился ее конфликт с Олей Поляковой и в каких отношениях они сейчас.