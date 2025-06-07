ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1718
Время на прочтение
2 мин

Известный украинский певец после сотрудничества с Тиной Кароль раскрыл правду об их отношениях

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Shumei и Тина Кароль

Shumei и Тина Кароль

Украинский певец Олег Шумей, он же Shumei, поделился деталями сотрудничества с Тиной Кароль.

Так, артист вспомнил их работу над совместным проектом. В частности, речь идет о хите Тины Кароль Кароль "Выше облаков", который он перевел на украинский. По словам исполнителя, певица глубоко чувствует музыку. Ее подход к творчеству не похож на обычную студийную рутину - это что-то интуитивное и настоящее. Именно поэтому исполнитель прислушался к ее советам во время перепева.

"Я не помню, что нам ставили какие-то условия относительно этой песни, однако все же я счел необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось", - рассказал Shumei в интервью oboz.ua.

Тина Кароль и Shumei

Тина Кароль и Shumei

Несмотря на такое теплое творческое сотрудничество, Олег признает, что в обычной жизни они не поддерживают постоянного контакта. Их отношения - доброжелательные, однако с уважением к личному пространству. Поэтому, хоть Shumei и может позвонить Кароль, но все же не злоупотребляет этим.

"Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю", - пояснил исполнитель.

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, чем закончился ее конфликт с Олей Поляковой и в каких отношениях они сейчас.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1718
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie