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- Гламур
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Известный украинский певец после тяжелых запоев бросил алкоголь и признался, чем его заменил
Уже более трех лет как MELOVIN не употребляет спиртные напитки.
Украинский певец MELOVIN, имевший алкогольную зависимость, лишился ее благодаря кардинальному изменению образа жизни.
Так, еще три года назад в свои 26 лет он принял решение больше не пить ни капли алкоголя. И все благодаря тому, что звезда ощутила резкое ухудшение физического и ментального здоровья. Весомую роль также сыграло забывание некоторых эпизодов из жизни на фоне зависимости.
В результате MELOVIN понял свой предел и держится подальше от спиртных напитков даже в крупных компаниях. По его словам, даже рядом с выпивающими у него не возникает соблазна присоединиться и вспомнить, какой на вкус алкоголь.
«Меня ничего не держит. Я просто понимаю, что одного бокала не бывает. Мне не нужно пробовать еще раз, чтобы это снова для себя понять. Не хочу себя травить. И я чувствую кайф от жизни налегке, без допингов. Ну кроме кофе с кофеином», — отметил звезда в интервью blik.ua.
Вместо того MELOVIN взялся за гораздо более полезную привычку. Он уверяет, что теперь вместо алкоголя постоянно чаюет и радуется своей бодрости на следующее утро без похмелья.
«Я чайочек „гоняю“. Мне совершенно нормально. Наоборот, оно работает так, что я горжусь тем, что не пью. Однажды я ночевал у друзей. Все они пили алкоголь, а я весь вечер пил чай. Утром выхожу — они все устали, голова болит, а у меня ничего. Подошел к зеркалу, посмотрел на себя и подумал: ну да, последняя кружка чая была лишняя», — смеясь, сказал MELOVIN.
Напомним, недавно певица Настя Приходько неожиданно назвала Олю Полякову «хабалкой», а ее творческие эксперименты — «пьяной дворовой дичью».