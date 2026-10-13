Известный украинский певец после тяжелых запоев бросил алкоголь и признался, чем его заменил

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN, имевший алкогольную зависимость, лишился ее благодаря кардинальному изменению образа жизни.

Так, еще три года назад в свои 26 лет он принял решение больше не пить ни капли алкоголя. И все благодаря тому, что звезда ощутила резкое ухудшение физического и ментального здоровья. Весомую роль также сыграло забывание некоторых эпизодов из жизни на фоне зависимости.

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В результате MELOVIN понял свой предел и держится подальше от спиртных напитков даже в крупных компаниях. По его словам, даже рядом с выпивающими у него не возникает соблазна присоединиться и вспомнить, какой на вкус алкоголь.

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«Меня ничего не держит. Я просто понимаю, что одного бокала не бывает. Мне не нужно пробовать еще раз, чтобы это снова для себя понять. Не хочу себя травить. И я чувствую кайф от жизни налегке, без допингов. Ну кроме кофе с кофеином», — отметил звезда в интервью blik.ua.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Вместо того MELOVIN взялся за гораздо более полезную привычку. Он уверяет, что теперь вместо алкоголя постоянно чаюет и радуется своей бодрости на следующее утро без похмелья.

«Я чайочек „гоняю“. Мне совершенно нормально. Наоборот, оно работает так, что я горжусь тем, что не пью. Однажды я ночевал у друзей. Все они пили алкоголь, а я весь вечер пил чай. Утром выхожу — они все устали, голова болит, а у меня ничего. Подошел к зеркалу, посмотрел на себя и подумал: ну да, последняя кружка чая была лишняя», — смеясь, сказал MELOVIN.

Напомним, недавно певица Настя Приходько неожиданно назвала Олю Полякову «хабалкой», а ее творческие эксперименты — «пьяной дворовой дичью».

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