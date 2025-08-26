Известный украинский певец присоединился к рядам ВСУ: "Я уже почти в окопе"

Александр Кварта

Украинский композитор и исполнитель Александр Кварта сообщил, что присоединился к Вооруженным силам Украины.

Артист поделился видео в Instagram 25 августа, в котором был в военной форме.

Кварта рассказал, что сейчас проходит обучение вместе с побратимами и отметил, что сделал этот шаг, чтобы приблизить победу. Певец подчеркнул, что раньше часто получал в соцсетях вопрос, почему до сих пор не на войне, и теперь может откровенно ответить, что уже на пути к передовой.

"Я из соображений ТЦК стал более полезным в рядах ВСУ — не перекрывая волонтерские сборы, а с автоматом в руках и в окоп", — объяснил артист.

В своем обращении Кварта также призвал поклонников не прекращать помощь армии и продолжать поддерживать сборы на нужды украинских защитников. Он отметил, что даже находясь на службе, не отказывается от своей миссии — вдохновлять и объединять людей, но теперь это происходит уже в военном строю.

Александр Кварта: что известно

Александр Кварта — украинский певец и композитор, которого хорошо помнят по участию в шоу "Україна має талант". Его песня "Сеньорита, я влюблен" стала хитом и принесла артисту широкую известность.

Родился он в городе Ахтырка Сумской области, с детства занимался музыкой и танцами. В студенческие годы начал писать песни и выступать, а затем стал участником нескольких телепроектов, включая нацотбор на "Евровидение".

Кварта некоторое время жил в России и верил, что там легче получить признание. Учился в Московском университете культуры и искусств, но впоследствии вернулся в Украину. Интересный факт — написанную им песню "По дороге к солнцу" исполняла Алла Пугачева, за что артист получил авторский гонорар.

В творчестве певца — концерты, благотворительные выступления и проекты по возрождению украинских казацких песен. Во время АТО он часто ездил к военным.

Вместе с женой Ольгой, с которой познакомился на музыкальном фестивале, воспитывает двух сыновей.

Напомним, недавно ВСУ ликвидировали племянника путиниста Зверева. Он был оккумантом, который воевал против Украины.