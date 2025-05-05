Известный украинский певец признался, есть ли у него бронь от мобилизации: "У меня действительно есть проблемы"

Андрей Кравченко

Реклама

Украинский певец Андрей Кравченко признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

Артист пообщался с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой. В разговоре исполнитель признался, что у него нет брони от мобилизации. Тем не менее, по словам Андрея Кравченко, с 2016 года он частично пригоден к службе в армии. Певец признается, что это из-за определенных проблем. Однако публично Андрей Кравченко отказывается говорить об этом.

"Нет никакого бронирования. Когда мне приходит повестка обновить данные – я обращаюсь к ТЦК и делаю это систематически. Но у меня еще с 2016 года, кажется, отметка, что я ограниченно пригоден к службе. У меня действительно есть проблемы, о которых я не могу говорить на всю общественность. Пока что я не подхожу на какую-то службу, на которую нужно", – поделился артист.

Реклама

Андрей Кравченко

Андрей Кравченко говорит, что занимается волонтерством. Впрочем, он не боится быть мобилизованным. Артист отмечает, если бы хотел избегать службы, сбежал бы из страны.

"Я делаю свою работу, ловко волонтерю. Если хотел, я бы уехал из страны, не было бы никаких вопросов. Но я не боюсь и не волнуюсь - заберут меня или нет", - добавил певец.

Напомним, недавно режиссер Тарас Ткаченко рассказал, как мобилизовался в ряды ВСУ. Он также признался, когда решил присоединиться к службе в армии.