Известный украинский певец признался, имеет ли бронь от мобилизации

36-летний музыкант Иван Марунич признался, есть ли у бронь от мобилизации, и когда планирует свадьбу со своей любимой Светланой.

Лидер группы KARTA SVITU и автор таких хитов, как "Пес Патрон", "Батина тачка", "Маникюр" пообщался с журналисткой ТСН.ua за кулисами "Музыкальной платформы". В разговоре исполнитель признался, что у него нет брони от мобилизации. Более того, по словам Ивана Марунича, он не исключает, что в будущем может приобщиться к защите нашей Родины.

"А как может быть по-другому? Я – военнообязанный, прошел ВЛК, бронирования никакого не имею. Если ты сейчас музыкант или представитель другой творческой профессии, и вместо оружия у тебя в руках микрофон или инструмент, это не дает тебе никаких привилегий или льгот. У тебя есть просто время лучше подготовиться к возможным изменениям. Этим я и занимаюсь, между концертами, которые мы постоянно даем для военных. За последний год мы с музыкантами были на Востоке раз 11. Были в таких городах и поселках, куда, честно говоря, не каждый артист рискнет поехать. А вообще, начиная с 2018 года, уже можно насчитать более сотни таких поездок", - поделился с ТСН.ua артист.

Музыкант Иван Марунич принял участие в концерте "Музыкальная платформа"

Кстати, из-за российско-украинской войны 36-летнему Ивану Маруничу пришлось перенести даже собственную свадьбу. Напомним, музыкант сделал предложение своей любимой Светлане еще в 2021 году во время концерта группы "СКАЙ". По словам артиста, они ждут окончания войны.

"Наши мысли сейчас о том, как мы можем помочь Силам Обороны. О свадьбе, честно говоря, мы не думаем вообще. Она будет обязательно, но только тогда, когда мы наконец-то сможем организовать встречу всех тех людей, которых мы хотим увидеть на своем празднике. То есть просто пойти и расписаться в ЗАГСе - это не наша история. Мы не хотим упускать момент эйфории и счастья этого дня. Тем более знаю много примеров среди пар, которые сначала расписались, а свадьбу уже не праздновали. А мне хочется сделать это событие все же особенным", - поделился с ТСН.ua музыкант.

Иван Марунич сделал предложение Светлане на сцене МЦКИ еще в 2021 году

