Известный украинский певец признался в зависимостях и шокировал лечением в реабилитационном центре

Wellboy

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Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, впервые заявил о лечении в реабилитационном центре.

По словам исполнителя, туда его привел ряд жизненных проблем. В частности, он стал чувствовать себя плохо из-за войны и растерянности в творчестве. Поэтому в результате получил ряд зависимостей, в подробности которых вдаваться не стал. Только отметил, что тревогу забили именно его друзья и предложили лечение в реабилитационном центре. А Wellboy говорит, что и сам осознал потребность в госпитализации, когда подрался с военными в начале этого года.

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

К счастью, длительное лечение помогло Wellboy выйти из затруднительного положения. Поэтому сейчас постепенно он возвращается к созданию новых хитов. Но при этом добавляет, что его выздоровление после прошлых ошибок все еще продолжается.

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"Такие были жизненные ситуации, что ну его в баню. Меня жизнь потаскала. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но все уже классно, поэтому я уже вернулся в строй, очень рад. Оно все в моменте накопилось: в творчестве ничего нового не было, у страны такое состояние и я стал чувствовать себя все хуже и хуже. Начал загонять себя в глубокую яму. Я пришел в себя, когда натворил уже такого... У меня и с военными, и с блогерами были разборки. А я был в состоянии, когда меня несет. Расчехлился уже в ребцентре. Меня отвезли туда друзья", - шокировал Антон в комментарии "Світанку".

Напомним, недавно Виталий Козловский признал свои ошибки в прошлом перед Игорем Кондратюком и публично извинился перед ним.