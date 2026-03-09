- Дата публикации
Известный украинский певец прямо во время концерта сделал предложение девушке
Возлюбленная артиста ответила согласием.
Один из участников украинской группы Nazva, певец Ярослав Яровенко, сделал предложение девушке Александре.
Произошло это прямо во время концерта коллектива. Группа 7 марта выступила в Киеве. Концерт запомнился не только песнями, но и одним романтическим моментом. Вокалист Ярослав Яровенко сделал предложение возлюбленной Александре. Прямо на сцене певец стал на одно колено и достал кольцо.
"Саша, я прошу у тебя руки и сердца", - обратился к девушке артист.
Тем временем его избранница ответила согласием, надев украшение на безымянный палец. Зрители очень сильно порадовались за парочку и поздравили их громкими овациями.
Отметим, Ярослав Яровенко - участник группы Nazva, в состав которой также входит музыкант Павел Гоц. Широкую известность коллектив получил в 2023 году, когда стал финалистом нацотбора на "Евровидение-2024". Артисты боролись за победу с песней SLAVIC ENGLISH, но в турнирной таблице оказались на 11-й строчке.
