Известный украинский певец публично признался в симпатии к Огневич: "Мне нравится Злата"

Wellboy и Злата Огневич

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Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, неожиданно признался в симпатии к артистке Злате Огневич.

С недавних пор исполнитель официально холостяк. Артист разошелся с девушкой, с которой несколько лет находился в отношениях, и теперь его сердце свободно. Хотя Wellboy ранее и признавался, что этот разрыв был болезненным, однако он не хочет быть в одиночестве и даже задумывается над тем, чтобы попробовать найти любовь в приложении для знакомств.

Но ведущие М1 поинтересовались, возможно, Wellboy хотел бы стать новым героем романтического реалити "Холостяк". Однако такой опыт певец получить не планирует. А вот на "Холостячку" исполнитель пошел бы. Однако при одном условии: если главной героиней будет Злата Огневич. Wellboy говорит, что ему на самом деле нравится певица.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

"На "Холостячку" пойти - это неплохо. Если бы холостячкой была Злата Огневич еще раз, я бы пошел. Мне нравится Злата Огневич, если честно", - признался артист.

Напомним, недавно шоумен Андрей Бедняков заговорил о новых романах после развода с женой. Ведущий удивил, как на это реагирует его 9-летняя дочь.