Известный украинский певец раскрыл секрет похудения на 40 кг: "Первые 15-20 кг ушли благодаря этому"
Артист также объяснил, почему серьезно взялся за свое физическое состояние.
Известный украинский певец Никита Киселев раскрыл секрет своего похудения на 40 килограмм.
Артист серьезно взялся за свое тело полтора года назад. Исполнитель в интервью Oboz.ua вспоминает, что после Нового года взглянул в зеркало и ему не понравилось отражение. Поэтому, он решил что-то менять. Решительности Никите добавил еще и осмотр у медиков, которые сказали, что его организм страдает из-за лишнего веса. Наконец, певец занялся питанием, физической формой, и это все дало результат в виде минус 40 килограмм за полтора года.
"Я пошел на обследование, и врачи сказали, что мой организм фактически работает в состоянии человека 30+. А мне тогда было всего 27 лет. И в какой-то момент понял: хочу иметь больше сил, чувствовать себя в тонусе. Так постепенно и начал заниматься собой - питанием, физической формой. И мне это действительно нравится. Сейчас это стало еще одной важной частью моей жизни", - говорит певец.
Правда, Никита Киселев не скрывает, что в похудении ему помог и препарат для диабетиков. Но исполнитель уверяет, что делал это согласно рекомендациям врачей и под их строгим наблюдением. Певец предполагает, что первые 15-20 килограмм ушли именно благодаря инъекциям. Сейчас же Никита подключил и спорт.
"Да, инъекции были. Но важно понимать: это не какие-то волшебные таблетки и самодеятельность. Все происходило под контролем врача. Я проходил обследование у эндокринолога, сдавал анализы. И уже после этого врач назначил препарат. В моем случае он очень помог - в частности контролировать аппетит, уровень инсулина. Думаю, первые 15-20 килограммов ушли именно благодаря этому лечению. А уже где-то полгода назад подключил спорт", - признался артист.
