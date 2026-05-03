Известный украинский певец раскрыл секрет похудения на 40 кг: "Первые 15-20 кг ушли благодаря этому"

Никита Киселев

Известный украинский певец Никита Киселев раскрыл секрет своего похудения на 40 килограмм.

Артист серьезно взялся за свое тело полтора года назад. Исполнитель в интервью Oboz.ua вспоминает, что после Нового года взглянул в зеркало и ему не понравилось отражение. Поэтому, он решил что-то менять. Решительности Никите добавил еще и осмотр у медиков, которые сказали, что его организм страдает из-за лишнего веса. Наконец, певец занялся питанием, физической формой, и это все дало результат в виде минус 40 килограмм за полтора года.

"Я пошел на обследование, и врачи сказали, что мой организм фактически работает в состоянии человека 30+. А мне тогда было всего 27 лет. И в какой-то момент понял: хочу иметь больше сил, чувствовать себя в тонусе. Так постепенно и начал заниматься собой - питанием, физической формой. И мне это действительно нравится. Сейчас это стало еще одной важной частью моей жизни", - говорит певец.

Правда, Никита Киселев не скрывает, что в похудении ему помог и препарат для диабетиков. Но исполнитель уверяет, что делал это согласно рекомендациям врачей и под их строгим наблюдением. Певец предполагает, что первые 15-20 килограмм ушли именно благодаря инъекциям. Сейчас же Никита подключил и спорт.

"Да, инъекции были. Но важно понимать: это не какие-то волшебные таблетки и самодеятельность. Все происходило под контролем врача. Я проходил обследование у эндокринолога, сдавал анализы. И уже после этого врач назначил препарат. В моем случае он очень помог - в частности контролировать аппетит, уровень инсулина. Думаю, первые 15-20 килограммов ушли именно благодаря этому лечению. А уже где-то полгода назад подключил спорт", - признался артист.

