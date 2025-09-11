Известный украинский певец рассекретил венчание с невестой и раскрыл, какой будет свадьба

ОТОЙ / © instagram.com/otoysounds

Реклама

Украинский рэпер OTOY, который недавно заявил о признании прямо со сцены Atlas Festival, рассказал о подготовке к свадьбе вместе с возлюбленной, бизнесвумен Марией Гаврилюк.

Звезда отметил, что откладывать важный день они с невестой не планируют. Впрочем, громкого празднования ждать не стоит — пара решила сделать небольшую вечеринку в кругу самых близких. Артист считает, что сейчас не лучшее время для праздника с размахом.

"Делаем просто свадебную вечеринку, потому что не ко времени. Обязательно роспись и венчание. Я же львовянин из святой Галичины. Как же нам не обвенчаться?" — поделился OTOY в программе "Ближче до зірок".

Реклама

По словам музыканта, для него важно не только поставить подпись в ЗАГСе, но и пройти венчание в церкви. Артист подчеркнул, что мечтает прожить с Марией всю жизнь и создать крепкую семью.

OTOY и Мария Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

26-летний рэпер также откровенно признался, что уже давно думает об отцовстве. Более того, пара даже определилась с именами для будущих детей. Как рассказал артист, если родится сын — его назовут Лука. А если дочь — Тереза.

"Я договорился, а ей придется смириться", — в шутку добавил он, подчеркнув, что относится к этой теме с юмором, но при этом очень серьезно планирует будущую семейную жизнь.

Напомним, недавно дизайнер Катя Сильченко устроила свадебную церемонию прямо на подиуме Ukrainian Fashion Week. Знаменитость удивила гостей своим нестандартным образом.