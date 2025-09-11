ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
219
Время на прочтение
2 мин

Известный украинский певец рассекретил венчание с невестой и раскрыл, какой будет свадьба

Рэпер рассказал, как будет происходить празднование свадьбы.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
ОТОЙ

ОТОЙ / © instagram.com/otoysounds

Украинский рэпер OTOY, который недавно заявил о признании прямо со сцены Atlas Festival, рассказал о подготовке к свадьбе вместе с возлюбленной, бизнесвумен Марией Гаврилюк.

Звезда отметил, что откладывать важный день они с невестой не планируют. Впрочем, громкого празднования ждать не стоит — пара решила сделать небольшую вечеринку в кругу самых близких. Артист считает, что сейчас не лучшее время для праздника с размахом.

"Делаем просто свадебную вечеринку, потому что не ко времени. Обязательно роспись и венчание. Я же львовянин из святой Галичины. Как же нам не обвенчаться?" — поделился OTOY в программе "Ближче до зірок".

По словам музыканта, для него важно не только поставить подпись в ЗАГСе, но и пройти венчание в церкви. Артист подчеркнул, что мечтает прожить с Марией всю жизнь и создать крепкую семью.

OTOY и Мария Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

OTOY и Мария Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

26-летний рэпер также откровенно признался, что уже давно думает об отцовстве. Более того, пара даже определилась с именами для будущих детей. Как рассказал артист, если родится сын — его назовут Лука. А если дочь — Тереза.

"Я договорился, а ей придется смириться", — в шутку добавил он, подчеркнув, что относится к этой теме с юмором, но при этом очень серьезно планирует будущую семейную жизнь.

Напомним, недавно дизайнер Катя Сильченко устроила свадебную церемонию прямо на подиуме Ukrainian Fashion Week. Знаменитость удивила гостей своим нестандартным образом.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie