Известный украинский певец рассказал, какой на самом деле является Тина Кароль

Никита Киселев раскрыл, какой является артистка вне сцены и в работе.

Никита Киселев и Тина Кароль

Украинский певец Никита Киселев рассказал в новом интервью о сотрудничестве с Тиной Кароль, неожиданном старте их творческого тандема и работе над совместной песней.

История началась с импульсивного шага артиста. Он решил переосмыслить известную композицию Тины Кароль и перевел ее без предварительных разрешений. Фрагмент записи сразу появился в сети и быстро привлек внимание аудитории. Реакция слушателей оказалась настолько активной, что имя певицы начали массово отмечать в комментариях. Именно это и стало поворотным моментом в развитии событий.

«На самом деле все произошло спонтанно. Я из наглых: сначала перевел песню, записал фрагмент и выложил в интернет — без всяких договоренностей. Люди начали массово отмечать Тину в комментариях. И она написала: „Давай делать, мне нравится“», — заявил артист в интарвью OBOZ.UA.

Никита Киселев

После этого между артистами завязалась активная работа. Они почти две недели находились на постоянной связи, обсуждая звучание и детали будущего трека. Киселев признается, что для него это был не только творческий, но и обучающий опыт. Он внимательно наблюдал за работой Тины Кароль и подчеркивает ее высокий профессионализм.

«Я бы не сказал, что она жесткая, она очень профессиональная и максимально включена в процесс», — делится музыкант.

Напомним, недавно EL Кравчук показал видео с молодой Кароль и подколол Злату Огневич.

