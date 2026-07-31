Известный украинский певец разоблачил схему, которая крадет его заработки: "Работаю с киберполицией"

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

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Украинский певец Илья Парфенюк, более известный под сценическим именем Parfeniuk, рассказал о серьезной проблеме, которая уже больше года влияет на его музыкальную карьеру и заработки.

По словам артиста, неизвестные намеренно используют мошенническую схему на стриминговых платформах, из-за чего его новые песни теряют возможность нормально продвигаться и приносить доход. Исполнитель не скрывает, что подозревает причастность к этому представителей музыкальной индустрии, хотя конкретных имен не называет.

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Чтобы выяснить, кто стоит за такими действиями, Parfeniuk уже обратился и сотрудничает с киберполицией.

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«Много трафика идет на Индию, Бангладеш, Бразилию и так далее, чтобы я попал в теневой бан и мои подписчики не видели моего контента. Как-то доказать это тяжело. Работаю сейчас с киберполицией. Будем заводить уголовные дела и, может быть, даже артисты будут ходить на допросы. Не знаю», — рассказал певец в комментарии проекту «Ранок у великому місті».

Илья Парфенюк / © instagram.com/parfeniuk_13

Артист пояснил, что наибольший ущерб терпит именно в первые дни после выхода новых композиций. В это время формируются музыкальные чарты и основная часть прослушиваний, что влияет на дальнейший успех релиза и авторские выплаты. По словам исполнителя, из-за действий злоумышленников уже пострадали несколько его недавних премьер.

«Это уже год. За это время мне "положили" три или четыре релиза благодаря этой схеме. То есть они набирают просмотры, но я не заработал на них. Потому что первые несколько дней очень важны, когда ты возглавляешь чарты», — отметил Parfeniuk.

Напомним, недавно музыкант Сергей Жадан назвал украинский город, где больше не будет давать концерты со своей группой. Именно там у коллектива состоялось сразу три провальных выступления.

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