Известный украинский певец разорвал 32-летнюю дружбу с Виктором Павликом и шокировал причиной: "Хватит"

Юрко Юрченко и Виктор Павлик

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Певец, фронтмен группы "Юркеш" и военный Юрко Юрченко публично разорвал отношения с народным артистом Украины Виктором Павликом.

Причиной стали предпочтения Виктора в соцсетях. Как признался Юрченко в Facebook, когда-то Павлик неоднократно выручал его в трудные моменты — и финансово, и морально. Но это не спасло их многолетнюю дружбу. Юрий возмутился тем, что его коллега лайкнул пост в поддержку скандального музыканта и экс-нардепа от "Партии регионов" Яна Табачника.

"Удалил из фейсбука Виктора Павлика, Народного артиста! Человека, которого я знаю 32 года! Прекрасного певца с невероятной историей и репертуаром, на котором выросло уже не одно поколение! Прошел с ним бурные 90-е и не только. Витя всегда мне помогал в очень непростые времена моей жизни, когда я и моя семья реально не доедали. А почему я удалил Павлика? Потому что достаточно! Потому что н*х*й лайкать посты с памятью о галимом Яне Табачнике! Пса, который вместе со своими опричниками-регионалами и навлек на нас эту войну!" — подчеркнул военный.

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Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

Юрий отметил, что сегодня каждый должен определиться со своей позицией, и никакого другого варианта быть не может, ведь все это затягивает войну: "Хватит быть скользкой улиткой-павликом! Потому что сколько уже лет быть ни нам — ни вам! Потому что быть Народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было — оно истекло! Будь, с*ка, украинцем или не будь! Потому что такая недопозиция и привела к нам войну! Проверено! Или ты — наш! Или пошел за Павликом!".

Напомним, Ян Табачник был не только известным аккордеонистом, но и нардепом от пророссийской "Партии регионов", которая поддерживала Виктора Януковича, голосовала за "диктаторские законы" 2014-го и годами подпитывала пророссийский курс в Украине.