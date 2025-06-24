Известный украинский певец разошелся с девушкой и назвал причину: "Не был лучшим в отношениях"

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

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Украинский певец Антон Вельбой, более известный как Wellboy, сообщил о разрыве с девушкой Яной Савченко.

Артист официально подтвердил то, что его поклонники подозревали уже давно. На проекте "Тур зірками" исполнитель признался, что действительно больше не вместе с Яной. По словам певца, их разрыв дался ему нелегко. Дело в том, что Wellboy считает Савченко своей первой любовью.

"Мои отношения закончились. Так случилось, что мы действительно разошлись. Конечно, болезненно пережил. Это была моя такая первая любовь, можно сказать", - делится исполнитель.

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Wellboy с бывшей девушкой / © instagram.com/a.wellboy

Певец говорит, что они прекратили отношения в моменте и все к этому шло. Однако исполнитель намекает, что все же финальную точку поставила Яна. По его словам, он вел себя в отношениях не лучшим образом. Кроме того, исполнитель страдает он зависимостей. Это все в сумме негативно влияло на отношения.

"Разрыв произошел в моменте, все к этому шло. Я человек зависимый. Откровенно, я не был лучшим в отношениях", - добавил артист.

Отметим, о романе Wellboy с Яной Савченко стало известно летом 2022 года. Когда именно пара разорвала отношения, точно неизвестно. Впрочем, исполнитель уже давно удалил их совместные фото и прекратил появляться с девушкой на публике.

Напомним, ранее Wellboy откровенно признался, что ему не помогло лечение в реабилитационном центре, и он снова вернулся к наркотикам. Также артист рассказал о болезнях, которые у него появились на фоне употребления.

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