Дата публикации
Категория
Гламур
Известный украинский певец резко высказался об украинском языке во время войны: "Это сверхпатриотизм"

Экс-участник группы "Аква Вита" четко очертил свою неоднозначную позицию относительно русского языка в Украине.

Вера Хмельницкая
Игорь Балан

Игорь Балан

Украинский певец Игорь Балан, бывший участник группы "Аква Вита", высказал свою двоякую позицию относительно языкового вопроса в Украине.

В интервью для Oboz.ua артист заявил, что считает неправильным ограничение использования русского языка в Украине. По его неоднозначному мнению, немецкий язык тоже нужно было запретить из-за событий в прошлом. Артист сравнил сегодняшнюю войну России против Украины со Второй мировой и заявил, что немецких композиторов и культуру у нас не запрещали.

"Вообще я против охоты на русский язык. Тогда надо и немецкий запретить. Почему я немецкий учил? На нас же Германия тоже нападала! То есть надо и немецкую культуру запретить тоже. Чайковского же запретили, то и Бетховена запретите! Или Гоголя с Булгаковым не могут поделить. Я считаю, что это неправильно. Язык на нас не нападал!" — эмоционально высказался певец.

Игорь Балан

Игорь Балан

Балан также предположил, что нынешняя острая реакция общества на русский язык может быть следствием войны и "посттравматического синдрома".

"Может, когда война закончится, пройдет время, оно немного успокоится. Но очень многих проблем мы могли бы избежать, если было бы двуязычное государство. Я не думаю, что кто-то бы проиграл от этого", — подытожил музыкант.

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" из Молдовы Иван Люленов удивил скоростью изучения украинского. Артист признался, что этот процесс дался ему на удивление легко.

