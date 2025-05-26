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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
839
Время на прочтение
1 мин

Известный украинский певец сделал предложение избраннице после пяти лет отношений и растрогал фото

SAMCHUK удивил избранницу романтическим сюрпризом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Андрей Самчук с избранницей

Андрей Самчук с избранницей

Украинский певец SAMCHUK, известный своими хитами "Мадам", "Вона" и другими, сделал предложение девушке Кристине, с которой находится в отношениях около пяти лет.

О кардинальных изменениях в личной жизни артист сообщил в фотоблоге. Андрей Самчук (настоящее имя звезды) опубликовал трогательные кадры своего предложения руки и сердца в Киеве. Так, певец заранее позаботился о локации на побережье со свечами и декорациями и пригласил музыкантов.

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

В романтической атмосфере исполнитель стал на одно колено и протянул избраннице кольцо с заветным предложением стать женой. В ответ счастливый Самчук получил "да" и подарил возлюбленной букет цветов. Кристина не сдерживала эмоций и закружилась в танце и поцелуях с женихом на живописной локации.

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

Андрей Самчук сделал предложение девушке

В конце вечера влюбленных ждал еще один сюрприз — фейерверк и друзья, которые все это время тайно наблюдали за Андреем и Кристиной. Поэтому после официальной части они подошли поздравлить пару с громкими овациями и объятиями.

Напомним, недавно участница "Холостяка" Саша Погорелова также сообщила о своем новом статусе. Бизнесвумен показала кадры со свадьбы и восхитила поцелуями с мужем.

Дата публикации
Количество просмотров
839
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