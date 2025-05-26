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- Гламур
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Известный украинский певец сделал предложение избраннице после пяти лет отношений и растрогал фото
SAMCHUK удивил избранницу романтическим сюрпризом.
Украинский певец SAMCHUK, известный своими хитами "Мадам", "Вона" и другими, сделал предложение девушке Кристине, с которой находится в отношениях около пяти лет.
О кардинальных изменениях в личной жизни артист сообщил в фотоблоге. Андрей Самчук (настоящее имя звезды) опубликовал трогательные кадры своего предложения руки и сердца в Киеве. Так, певец заранее позаботился о локации на побережье со свечами и декорациями и пригласил музыкантов.
В романтической атмосфере исполнитель стал на одно колено и протянул избраннице кольцо с заветным предложением стать женой. В ответ счастливый Самчук получил "да" и подарил возлюбленной букет цветов. Кристина не сдерживала эмоций и закружилась в танце и поцелуях с женихом на живописной локации.
В конце вечера влюбленных ждал еще один сюрприз — фейерверк и друзья, которые все это время тайно наблюдали за Андреем и Кристиной. Поэтому после официальной части они подошли поздравлить пару с громкими овациями и объятиями.
Напомним, недавно участница "Холостяка" Саша Погорелова также сообщила о своем новом статусе. Бизнесвумен показала кадры со свадьбы и восхитила поцелуями с мужем.