Известный украинский певец шокировал, как чуть не стал отцом в 20 лет: пришлось делать ДНК-тест

BRYKULETS / © скриншот с видео

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Украинский певец BRYKULETS признался, что в 20 лет неожиданно узнал беременность знакомой девушки и в течение девяти месяцев не знал, не является ли отцом ее ребенка.

О непростом периоде музыкант рассказал в интервью Маше Ефросининой. По его словам, тогда он вел активную личную жизнь, так что новость о беременности знакомой заставила его задуматься над возможным отцовством. Окончательный ответ должны были дать результаты ДНК-теста. По результатам выяснилось, что BRYKULETS не является отцом.

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«Была веселая жизнь. Всем по 20 лет или меньше. Так случилось, что одна моя знакомая довольно неожиданно забеременела. Я мог быть причастен к этому. Но потом оказалось, что к отцовству я не был причастен. Я уже был в других отношениях и долго не мог рассказать о ситуации на тот момент девушке. Девять месяцев я засыпал на нервах. И когда мы открыли конверты и оказалось, что я не отец, пришел домой и написал песню. Выпустил все, что болит», — вспомнил BRYKULETS.

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BRYKULETS / © скриншот с видео

Пережитые эмоции вдохновили артиста на создание композиции «Перестань». В одной из строк песни звучит фраза: «Буть не може, шо дитина ця моя». Как объяснил исполнитель, именно так он выпустил наружу весь накапливавшийся месяцами стресс.

В то же время, история не завершилась после того, как выяснилось, что ребенок не его. Дело в том, что BRYKULETS сохранил общение со знакомой и ее малышом и до сих пор тепло к ним относится.

«Я столько всего думал… Все что угодно. Это было тяжело. Совершенно был не готов. Я понимал, что это не самое плохое, что могло произойти в жизни… Я люблю этого ребенка, мы время от времени общаемся и до сих пор дружим. Но он не мой. Хотя от этого я его меньше не люблю. Это классный ребенок», — поделился певец.

BRYKULETS / © скриншот с видео

Артист также признался, что тогда не имел стабильного заработка и переживал сложный этап жизни. Поэтому перспектива стать отцом в юном возрасте казалась ему особенно непростой.

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«Был трудный период. Учился в театралке, жил с девушкой, никакой работы и дохода было ноль. Родители редко помогали», — добавил BRYKULETS.

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