Известный украинский певец шокировал предложением старшей фанатки переспать с ним за деньги: известна сумма

Муаяд

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Украинский певец с сирийскими корнями Муаяд, который участвовал в нацотборе на "Евровидение-2025", шокировал неожиданным предложением фанатки.

Исполнитель признался, что уже на протяжении нескольких лет получает сообщения от значительно старше него женщины. Артист на проекте "Тур зірками" говорит, что она предлагает ему секс за деньги. В частности, женщина готова заплатить Муаяду 500 долларов за прогулку, а если еще и с продолжением, то артист получит 1500 долларов.

"Уже несколько лет мне пишет женщина 60+ и предлагает погулять с ней за 500 долларов. А если с продолжением - то 1500 долларов. Говорит, можем встречаться 2-3 раза в неделю, такой себе заработок", - говорит артист.

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Муаяд

Певец с юмором реагирует на такие предложения. Муаяд в шутку говорит, что так и не решился на такой "заработок": "За эти несколько лет я так и не решился. Не хочу. Я уже как-то сам".

Напомним, недавно Муаяда оштрафовали полицейские. Артист объяснил, из-за чего это произошло.