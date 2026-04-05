Известный украинский певец шокировал признанием о фальшивом возрасте: "Я договорился в паспортном столе"

Михаил Грицкан

Украинский певец Михаил Грицкан сделал провокационное признание о своем возрасте и намекнул на возможное изменение данных в документах.

В разговоре на проекте "Наодинці з Гламуром" исполнитель заявил, что на самом деле может быть моложе, чем указано в публичном доступе. По словам артиста, в Сети ему приписывают 60 лет, хотя сам он утверждает, что ему якобы только 50. При этом певец загадочно объяснил, что когда-то «договорился» об изменении возраста, чтобы избежать службы.

В то же время исполнитель добавил, что во время полномасштабной войны больше сосредоточен на своей деятельности. В частности, проводит благотворительные концерты и помогает украинским военным.

«Я дописал 10 лет, чтобы в армию не забрали. Я договорился в паспортном столе, чтобы мне дописали. А зачем правда? Пусть каждый ищет и найдет. Я делаю свою работу на сцене во время военного положения. У меня более 400 благотворительных концертов, помогаем ВСУ», — отметил с интригой Михаил Грицкан.

Впрочем, ведущая Анна Севастьянова все же попыталась уточнить, является ли эта история правдой или только шуткой. Впрочем, артист уклонился от прямого ответа и лишь пожал плечами со словами «не знаю и зачем правда». Напоследок Грицкан с юмором добавил, что такая тайна работает ему на пользу — мол, люди чаще делают комплименты относительно его внешности.

