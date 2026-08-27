Известный украинский певец, служащий в ВСУ, оказался на операционном столе: что произошло

Сергей «Колос» Мартынюк / © instagram.com/sergiy_kolos

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Лидер группы «Фиолет» Сергей «Колос» Мартынюк, служащий в ВСУ, перенес первую в своей жизни операцию.

Об этом артист рассказал поклонникам после операции. Мартынюк опубликовал фото с больничной койки. Он признался, что раньше никогда не переносил операций. У музыканта также не было опыта общего наркоза.После процедуры его состояние оказалось довольно необычным. Впрочем, даже в больнице артист не утратил чувства юмора.

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«Первый за почти 39 лет жизни наркоз и первая операция. Ощущения, как после сильного похмелья, о которых я уже успел забыть», — поделился Сергей Мартынюк.

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Сообщение Сергея «Колоса» Мартынюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Операция была необходима для восстановления голосовых связок артиста. Теперь ему предстоит период восстановления, в течение которого певцу придётся максимально беречь голос и следовать рекомендациям врачей.

«Дали новый шанс моим голосовым связкам. Впереди недели тишины и реабилитации. В ноябре планирую концерты, поэтому настроение боевое», — сообщил музыкант.

Сообщение Сергея «Колоса» Мартынюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Несмотря на операцию, Мартынюк не планирует уходить со службы. Он особо подчеркнул, что перенесенное хирургическое вмешательство не является основанием для демобилизации. После операции артист также поблагодарил всех, кто написал ему слова поддержки.

«И нет — с таким не демобилизуют. Спасибо всем, кто писал и поддерживал. Пока что остаюсь», — отметил лидер «Фиолета».

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Сообщение Сергея «Колоса» Мартынюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Сообщение Сергея «Колоса» Мартынюка / © instagram.com/sergiy_kolos

В то же время пребывание в больнице не помешало музыканту немного пошутить над сложившейся ситуацией. В сторис он показал свой больничный обед, продемонстрировав поклонникам, чем его кормят во время восстановления.

Напомним, недавно голливудская звезда Лив Шрайбер посетил тяжелобольных детей в Украине и тронул всех своей встречей.

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