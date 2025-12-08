Известный украинский певец снялся в фильме и удивился, почему ему не заплатили гонорар

Parfeniuk

Известный украинский певец Илья Парфенюк, который выступает под сценическим именем Parfeniuk, снялся в фильме.

Артист по образованию является актером. Правда, по специальности он не работал, поскольку ему по душе больше музыка. Однако свои актерские навыки певец тоже испытал. Илья Парфенюк снялся в фильме "Корпорат", где сыграл небольшую роль. Более того, артист еще и написал композицию, которая стала саундтреком к фильму, о чем он рассказал на проекте "Weekend show".

"Я не только был композитором, но и снялся в нем. Я написал официальный саундтрек к этому фильму. Это не просто написал песню, и она стала саундтреком. Я готовился, я знал, что будет фильм, написал саундтрек к нему. Приехал на съемки, я был в роли себя. Я выступал на этом корпоративе со своим треком. Это небольшая роль, но первая", - поделился артист.

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

Кстати, Parfeniuk не получал гонорар за съемки в фильме и создание саундтрека. Исполнитель говорит, что хотел поработать в этой сфере. Поэтому, для него это была коллаборация с киноиндустрией.

"Мне это было выгодно, поэтому я не брал деньги. Я хотел сняться в кино, поэтому это была взаимная коллаборация с киноиндустрией. Мне это нетрудно", - признался певец.

Напомним, Parfeniuk очень популярный певец. В частности, он попал в топ-10 самых самый прослушиваемых артистов на Apple Music.