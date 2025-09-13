Известный украинский певец сыграл свадьбу и показал первые фото с невестой-бизнесвумен

OTOY женился / © instagram.com/otoysounds

Украинский рэпер OTOY официально женился на возлюбленной, бизнесвумен Марии Гаврилюк.

Радостной вестью исполнитель поделился в Instagram сегодня, 13 сентября. Он обнародовал черно-белые фотографии. На чувственных кадрах Мария в длинном белом платье и с венком нежно обнимает новоиспеченного мужа в костюме, который состоял из шорт, пиджака и рубашки. Свою любовь они засвидетельствовали милым поцелуем. В то же время супруги опубликовали и забавное фото, наполненное радостью от важного дня.

"Мы поженились!" — восхитил OTOY.

В комментариях звезды и поклонники поздравили пару с началом новой страницы жизни:

Поздравляю! Счастливой вам супружеской жизни! Чтобы вы были здоровы

"Ааа, друзья" — Надя Дорофеева

"И это замечательно. Поздравляю!" — Женя Янович

Вау, мои поздравления. Вы прекрасны, любви вам

Отметим, OTOY начал афишировать отношения с Марией Гаврилюк с февраля этого года. Точно неизвестно, сколько времени возлюбленные официально вместе. Тем не менее, артист в июле прямо со сцены сообщил, что сделал предложение бизнесвумен. А недавно рэпер сделал заявление о предстоящем пополнении в семье и их венчании.