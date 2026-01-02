Известный украинский певец удивил самым большим форс-мажором на Новый год: "Я целовался с ящерицей"

BRYKULETS

Реклама

Известный украинский певец BRYKULETS, настоящее имя которого Иван Ищенко, удивил своим самым большим форс-мажором на Новый год.

Артист на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что в юности довольно «весело» гулял, поэтому все не помнит. Однако один Новый год, который исполнитель праздновал в родном Миргороде, прекрасно запечатлелся в памяти. BRYKULETS говорит, что на утро 1 января проснулся, а вместо носков на его ногах были варежки. Кроме того, певец тогда еще и с ящерицей целовался. Все это, конечно, было в состоянии алкогольного опьянения.

«Из-за того, что я очень веселый, у меня плохая память. Это, видимо, еще было в Миргороде, где-то в последние годы, пока я там еще жил. То, что я хоть немного еще помню, это одноклассники какие-то, какой-то дом, и у меня варежки вместо носка на ноге. И я целовался с ящерицей. Ну, конечно, эта история была под алкоголем», — рассказал певец Анне Севастьяновой.

Реклама

BRYKULETS

Кстати, сейчас BRYKULETS почти не пьет алкоголь. Исполнитель может позволить себе совсем немного и только на работе.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Оля Цибульська ВПЕРШЕ коментує БАТЬКІВСТВО ДЗІДЗЬО, а Wellboy ШОКУЄ відвертим зізнанням

Напомним, ранее певец Дмитрий Волканов рассказал о своем форс-мажоре на Новый год. Исполнитель удивил, как едва не подавился открыткой с желанием.