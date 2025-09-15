ТСН в социальных сетях

2443
1 мин

Известный украинский певец удивил внешним видом после похудения на 40 кг: "Для меня это было спасением"

Предлагаем посмотреть, как выглядит артист после весомых изменений во внешнем виде.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Никита Киселев

Известный украинский певец Никита Киселев рассказал о своем впечатляющем похудении.

В 27 лет артист весил 130 кг, и проблемы с избыточным весом тянулись еще с детства. Он использовал разные методы — от строгих диет до опасных способов контроля веса, но они не давали результата.

"Это называется РПП. Это психологическое заболевание, неуверенность в себе. Я с 1-2 класса начал активно набирать вес и постоянно пытался его сбросить", — признался Никита в шоу "Тур зірками".

Настоящий прорыв произошел, когда певец начал работать над психологическими причинами, занялся спортом, консультировался с эндокринологом и принимал специальные лекарства от инсулинорезистентности. По его словам, именно инъекции тоже помогли достичь результата.

Никита Киселев до и после похудения

"Для меня это было спасением, я наладил отношения с едой и наконец-то избавился от лишнего веса", — добавил Киселев.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказала, как ей удалось похудеть на 25 килограммов. Артистка опровергла слухи об использовании препарата для диабетиков "Оземпик".

2443
