Известный украинский певец упал со сцены и полетел прямо на зрителей

МУАЯД

Реклама

Известный украинский певец МУАЯД, он же Муаяд Абдельрахим, упал со сцены и полетел прямо на зрителей.

Инцидент произошел на концерте в Одессе, где исполнитель выступал по случаю Дня города. Во время исполнения песни "Драма" с артистом произошла его собственная "драма": он полетел прямо на зрителей. Очевидно, из-за воздушных шариков, певец не заметил край сцены, оступился и упал.

"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее и тут, на словах "та я живу, ніби все в мене нормально", я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз. Прямо так, как в кино!" - говорит артист.

Реклама

МУАЯД не растерялся и продолжил петь дальше. К счастью, он не получил травм. Сейчас же эту ситуацию исполнитель комментирует с юмором. По словам артиста, от падения никто не застрахован, но теперь в его арсенале появилась забавная история.

"Бывает и такое... Никто от падения не застрахован. Но согласитесь, ситуация забавная. И смех, и грех. Можно даже сказать: маленькое приключение на сцене", - шутит артист.

Напомним, тем временем певица MamaRika выступала на сцене с травмой, несмотря на запрет врача. Артистка призналась, какие именно у нее проблемы со здоровьем.