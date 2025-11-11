Известный украинский певец в Харькове едва не оказался в эпицентре обстрела

CHEEV

Известный украинский певец CHEEV, настоящее имя которого Владислав Чижиков, едва не оказался в эпицентре обстрела в Харькове.

Об этом рассказала концертный директор исполнителя Ирина Аракелян. В частности, артист сейчас находится в туре, в рамках которого он выступил и в Харькове тоже. К сожалению, после харьковских концертов команда CHEEV едва не оказалась в эпицентре обстрела. Ракета попала в автозаправку всего в трех километрах от их места пребывания. Именно там они планировали сделать паузу по дороге. Как говорит Аракелян, контраст был сильным: после софитов, ярких эмоций и восторженных глаз зрителей перед командой появилась горящая автозаправка, кареты скорых и пожарные машины.

Не обошлось и без других вызовов: в Каменском концерт состоялся при свете генератора из-за отключения электричества.

CHEEV

В целом в туре хватает и ярких эмоций. Например, в Хмельницком во время песни "Як маяки" зал засветился десятками сияющих сердец. А во время "Пазлу" публика традиционно поднимает вверх бумажные фигурки пазлов. Символ того, как из отдельных частиц складывается нечто общее.

