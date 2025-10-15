Известный украинский певец впервые показал маму своей дочери и растрогал признанием: "Ругаю себя"

Геннадий Ветер / © instagram.com/genaviter_official

Реклама

Украинский продюсер и певец Геннадий Витер, он же Gena Viter, впервые показал мать своей дочери.

Артист в фотоблоге показал редкое фото с женщиной и написал довольно откровенное признание. Он отметил, что загадочная красавица — мать его младшей дочери, которую зовут Мария. В итоге он не стал делится подробностями об их отношениях и пара ли они сейчас. Тем не менее, Геннадий отметил, что жалеет из-за того, что иногда не может посвятить семье столько времени, сколько бы хотел.

"Для меня важно чувствовать своих, во всем. И знаете, за что я себя ругаю? Именно за, то что не могу постоянно быть рядом. Семья, близкие друзья, мои. Вы и есть мой воздух. Мария — невероятная мама моей младшей дочери. Спасибо за то, что рядом столько лет. Люблю!" — заинтриговал подписью фото певец.

Реклама

Геннадий Ветер с матерью своей дочери / © instagram.com/genaviter_official

В комментариях Мария взаимно выразила свои чувства к музыканту: "Мой главный человек!!! Мы любим тебя до небес и выше... Спасибо, что всегда с нами во всем".

К слову, Геннадий Витер о детях и возлюбленных почти не рассказывает. В свое время он объяснял, что не афиширует личную жизнь из-за желания сохранить приватность. Но все же делился, что является отцом двоих детей. И в прошлом году звезда показывал фото со своей маленькой копией — мальчиком, который вероятно является его сыном. Также известно о внебрачной старшей дочери Витера, о которой он узнал случайно, когда девочке было пять лет. И теперь он вспомнил об еще одной младшей дочери.

Напомним, недавно 48-летний певец EL Кравчук заговорил о возможном будущем пополнении в семье и когда оно сможет произойти.