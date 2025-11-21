Известный украинский певец впервые показал фото со своей свадьбы с женой

Певец Юлик / © Пресс-служба Юлика

Известный украинский певец Юлик показал ранее невиданные фото со своей свадьбы с женой Екатериной Демченко.

Исполнитель обычно неохотно делится подробностями личной жизни. Однако на этот раз артист немного приоткрыл занавес. В частности, он поделился ранее невиданными фото со своей свадьбы. К слову, Юлик женился еще в 2014 году.

Свадебными фотографиями артист поделился не просто так, а по случаю чувственной премьеры. Певец представил новую композицию "Кохання двох сердець" - проницательную историю о настоящей любви, которая не боится расстояний и времени. Это песня, которая касается души с первых нот и напоминает: даже в бурные времена любовь остается сильнейшим оружием.

"Я написал эту песню не как романтическую балладу, а как исповедь. Потому что когда действительно любишь - не ищешь слов, просто чувствуешь, что это твое. И если ваши сердца бьются в унисон - это уже победа. Мне хотелось написать ее без идеализации, без украшений. Так, как есть на самом деле. Потому что сегодня мы все научились красиво говорить о любви, но не всегда умеем ее проживать", - признается Юлик.

Трек написан во время гастролей за границей, когда артист находился вдали от родных и близких. Именно в том одиночестве родилась честная, без украшений композиция, в которой каждый найдет себя.

"В мире, где все так быстро меняется, мы часто забываем, что любовь - это не сказка, а выбор. "Кохання двох сердець" - именно об этом: о людях, которые не сдаются, даже когда трудно", - добавляет певец.

