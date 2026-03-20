Известный украинский певец впервые после громкого развода показал новую возлюбленную: что известно о ней

Олег Собчук и Тамара Божко

Лидер группы «СКАЙ», известный украинский певец Олег Собчук впервые рассекретил свою новую возлюбленную.

Артист еще весной прошлого года признавался, что закрутил новый роман. Однако с тех пор никаких подробностей или фото с девушкой Олег не публиковал. И наконец на очередной день рождения избранницы он раскрыл все карты.

Так, Олег показал нежное фото с Тамарой Божко. Она является менеджером группы «СКАЙ». В своем поздравительном просте в Instagram певец публично обратился к ней, назвав ее «любимой», и вспомнил строки из своей символической песни «Кохана». К слову, романтическая композиция была создана в 2024 году на основе стихотворения, которое прислал группе поклонник.

Олег Собчук и Тамара Божко / © facebook.com/oleg.sobchuk

"Ти небесами подарована мені!

За що? — Дізнатись я не в силі.

Немов вогонь свічі чарівний,

Ти мою душу зігріваєш уві сні.

Своєю ласкою й любов’ю

Даруєш крила, щоб літати,

Й думки, неначе в морі хвилі,

Ти вмієш правильно читати!

Кохана! Кохана! Кохана!

Ніжна і жадана!

Кохана! Кохана! Кохана!

Ти Богом мені дана!

С Днем рождения, любимая! Пусть осуществляются мечты», — растрогал Олег.

Отметим, до 2023 года Олег Собчук состоял в браке с Марией и воспитывал двоих детей. После развода экс-избранница музыканта шокировала заявлениями. Она публично заявила, что в течение 20 лет совместного быта находилась в токсичных отношениях. В частности, назвала музыканта абьюзером и обвинила его в настройке их двух детей против нее. И Собчук тогда отмечал, что не будет комментировать свое прошлое.

Напомним, недавно бывший жених певца MELOVIN сообщил о новом романе всего через месяц после их разрыва.