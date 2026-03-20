Известный украинский певец впервые после громкого развода показал новую возлюбленную: что известно о ней
Олег Собчук в новых отношениях уже около года.
Лидер группы «СКАЙ», известный украинский певец Олег Собчук впервые рассекретил свою новую возлюбленную.
Артист еще весной прошлого года признавался, что закрутил новый роман. Однако с тех пор никаких подробностей или фото с девушкой Олег не публиковал. И наконец на очередной день рождения избранницы он раскрыл все карты.
Так, Олег показал нежное фото с Тамарой Божко. Она является менеджером группы «СКАЙ». В своем поздравительном просте в Instagram певец публично обратился к ней, назвав ее «любимой», и вспомнил строки из своей символической песни «Кохана». К слову, романтическая композиция была создана в 2024 году на основе стихотворения, которое прислал группе поклонник.
"Ти небесами подарована мені!
За що? — Дізнатись я не в силі.
Немов вогонь свічі чарівний,
Ти мою душу зігріваєш уві сні.
Своєю ласкою й любов’ю
Даруєш крила, щоб літати,
Й думки, неначе в морі хвилі,
Ти вмієш правильно читати!
Кохана! Кохана! Кохана!
Ніжна і жадана!
Кохана! Кохана! Кохана!
Ти Богом мені дана!
С Днем рождения, любимая! Пусть осуществляются мечты», — растрогал Олег.
Отметим, до 2023 года Олег Собчук состоял в браке с Марией и воспитывал двоих детей. После развода экс-избранница музыканта шокировала заявлениями. Она публично заявила, что в течение 20 лет совместного быта находилась в токсичных отношениях. В частности, назвала музыканта абьюзером и обвинила его в настройке их двух детей против нее. И Собчук тогда отмечал, что не будет комментировать свое прошлое.
Напомним, недавно бывший жених певца MELOVIN сообщил о новом романе всего через месяц после их разрыва.