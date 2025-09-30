ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1456
Время на прочтение
1 мин

Известный украинский певец впервые женился и похвастался чувственными фотографиями со свадьбы

Участник группы "Курган и Агрегат" поделился важным событием.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Амил Насиров с женой

Амил Насиров с женой

Музыкант Амил Насиров, участник группы "Курган и Агрегат", очаровал фотосетом по поводу важного праздника.

На своей странице в Instagram звезда обнародовал фотографии со своей новоиспеченной женой Дашей. На кадрах молодая пара предстает среди украинских гор в праздничном наряде. Для себя девушка выбрала белое пышное платье с элегантной фатой, а Амил одет в черный костюм с белой рубашкой.

"А что тут писать? Теперь офишал", — забавно отметил артист под постом.

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Пост Амила Насирова

Под фотографиями немало звезд начали поздравлять влюбленных. В частности теплые пожелания оставили телеведущий Андрей Бедняков, певица Даша Майорова, юморист Марк Куцевалов, модель Даша Астафьева и другие.

  • Поздравляю!

  • Вот это да! Официальная любовь! Поздравляю!

  • Поздравляю! Семейного благополучия вам

Напомним, недавно музыкант Евгений Володченко, один из участников группы "Курган и Агрегат", также обручился со своей девушкой-художницей Диной Чмуж. Знаменитость поделился кадрами с аутентичной свадьбы и на фоне праздника сделал важное заявление.

Дата публикации
Количество просмотров
1456
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie