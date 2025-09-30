Известный украинский певец впервые женился и похвастался чувственными фотографиями со свадьбы

Амил Насиров с женой

Музыкант Амил Насиров, участник группы "Курган и Агрегат", очаровал фотосетом по поводу важного праздника.

На своей странице в Instagram звезда обнародовал фотографии со своей новоиспеченной женой Дашей. На кадрах молодая пара предстает среди украинских гор в праздничном наряде. Для себя девушка выбрала белое пышное платье с элегантной фатой, а Амил одет в черный костюм с белой рубашкой.

"А что тут писать? Теперь офишал", — забавно отметил артист под постом.

Под фотографиями немало звезд начали поздравлять влюбленных. В частности теплые пожелания оставили телеведущий Андрей Бедняков, певица Даша Майорова, юморист Марк Куцевалов, модель Даша Астафьева и другие.

Напомним, недавно музыкант Евгений Володченко, один из участников группы "Курган и Агрегат", также обручился со своей девушкой-художницей Диной Чмуж. Знаменитость поделился кадрами с аутентичной свадьбы и на фоне праздника сделал важное заявление.