Известный украинский певец впервые женился и показал кадры со свадьбы

Один из участников группы "Курган и Агрегат", а также ветеран, Евгений Володченко, женился на своей возлюбленной, художнице Дине Чмуж.

Счастливую новость первым сообщил в Instagram его коллега по группе Амиль, который также поделился с подписчиками трогательными кадрами со свадьбы. На фото новоиспеченные супруги выглядят влюбленными и счастливыми, а празднование состоялось в теплой, дружеской и аутентичной атмосфере.

Свадьба Евгения Володченко

Кроме романтического события, Евгений и Дина решили превратить свой праздник в возможность помочь другим. Пара в соцсетях объявила большой благотворительный сбор для военных, сняв видео-пародию на клип Сергея Жадана и Кристины Соловий. По состоянию на сейчас фанаты и друзья уже собрали более трехсот тысяч гривен, и эта сумма продолжает расти.

Влюбленные признаются, что для них крайне необходимо совместить особый день с добрым делом. Для знаменитостей важно, чтобы их свадьба принесла не только личное счастье, но и пользу тем, кто в этом нуждается.

