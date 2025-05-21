Известный украинский певец высказался о неизлечимом сыне и раскрыл главную проблему

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

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Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин ответил, какие есть сдвиги в состоянии здоровья сына, которому ранее диагностировали редкое заболевание - нейропсихиатрия.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко музыкант рассказал, что в Украине лишь недавно официально признали болезнь как отдельную категорию. Поэтому "перспективы лечения есть", но пока же стрептококковая инфекция продолжает поражать мозг Евгения на фоне аутоиммунного заболевания.

"Эта болезнь не лечится. Еще некоторый период назад в Украине она входила в список общей психической болезни: шизофрении, например, или синдром Туретта. А она включает в себя кучу всего психического. Плюс органическое поражение мозга, плюс инфекционное поражение, плюс аутоиммунное заболевание. Это и синдром Туретта, это и биполярный, и шизофрения. Это вызвано все одной простой стрептококковой инфекцией. Это когда стрептококк в головном мозге, и он разрушает его, поскольку есть сопутствующее аутоиммунное заболевание", - рассказал Харчишин.

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Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

По словам артиста, состояние 17-летнего юноши стабильное, но, к сожалению, не улучшается. Поэтому сейчас родители обеспокоены вопросом будущей социализации Евгения в современном мире. В частности, у сына звезды есть проблема с критическим мышлением.

"Он чувствует себя хорошо. Мы молились на пубертант, дождались его - чуда не произошло, как нам обещали, но хуже не стало. Он растет, развивается и, видимо, это быстрое взросление ему немножечко помогло. Вопрос теперь, как он будет жить, социализироваться, появится ли у него критическое поведение. Ему очень сложно в мире разобраться. Подростку сложно в мире разобраться, а подростку и еще с такими признаками - он не осознает себя в мире. Он, возможно, даже не понимает, что он отличается от других людей, других детей", - пояснил Валерий.

В то же время певец раскрыл и свою главную проблему. По его словам, он очень долго шел к принятию диагноза сына вместе с бывшей женой. Харчишин объяснил, что раньше они искали выход в нетрадиционной медицине и настраивали себя на изменения, когда надо было просто принять ребенка таким, какой он есть. Поэтому с этим осознанием они посещали психолога.

"Но лечить нужно было одновременно не только его, но и родителей. И это является самой большой проблемой, которую мы допустили. Мы не просто не обратились к психологу, если бы мы это сделали, то мы бы быстрее дошли до этого восприятия. То есть нужно было не рисовать для себя какой-то марафон победы, не обманывать себя бабками и обращаться к экстрасенсам", - признался певец.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, ранее Валерий Харчишин высказался о личной жизни после развода с супругой. Музыкант признался, какого человека хочет бы видеть рядом с собой.