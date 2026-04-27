Известный украинский певец заговорил о свадьбе с возлюбленной после полутора лет отношений

Laud / © instagram.com/laud_vk

Известный украинский певец Laud, настоящее имя которого Владислав Каращук, заговорил о свадьбе со своей возлюбленной.

Артист уже в течение полутора лет находится в отношениях с избранницей Дианой. На проекте "Наодинці з Гламуром" исполнитель делится, что настроен серьезно. В частности, пара уже обсуждает свадьбу. Пока влюбленные с браком не торопятся, поскольку заняты работой. Однако свадьбу они запланировали на ближайшее будущее.

"Мы еще не женаты. Конечно, в планах! Сейчас очень такой рабочий период, поэтому мы это все запланировали на ближайшее будущее. Мы вместе уже полтора года. Диана занимается моим стилем, она часть команды. Все мои красивые луки и образы не только на сцене, но и в реальной жизни - это все Диана. Мы кайфуем, счастливы и поддерживаем друг друга", - делится артист с Анной Севастьяновой.

Певец уже и знает, какой будет их свадьба. Влюбленные не хотят устраивать шумных вечеринок, а вместо этого планируют провести этот день в кругу самых близких. Тем не менее, пара будет организовывать стильную свадьбу.

"Мы это как-то обсуждали и говорили, что лучший вариант - это самые близкие люди. До 50 человек - это был бы лучший вариант. Что-то такое стильное! Не просто огромные фанфары и зал, а что-то такое стильное и для близких", - говорит исполнитель.

▶️ Полный выпуск "Наодинці з Гламуром" можно посмотреть по этой ссылке: З ким одружується LAUD, що винна Мішель Андраде ПОТАПУ, і як ДЖАМАЛА повернула форму до вагітностей

Напомним, недавно поэт Павел Вышебаба женился на возлюбленной. Писатель уже и показал, какой была их свадьба в Тернополе.

