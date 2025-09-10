Известный украинский певец загремел в больницу на фоне проблем со здоровьем

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Известный украинский певец MELOVIN попал в больницу.

Об ухудшении состояния здоровья исполнителя сообщили его коллеги. В частности, певица SWOIIA опубликовала в Instagram-stories фото с Мелом. Она пожелала ему скорейшего выздоровления и отметила, что артист со всем справится.

"Мой Мел загремел в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты выстоишь", - обратилась к MELOVIN артистка.

MELOVIN и SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Также певица Lama пожелала исполнителю выздоровления и отметила, что он сильный и справится с проблемами: "Быстрого выздоровления. Держись. Ты сильнее, чем думаешь".

MELOVIN и Lama / © instagram.com/lamaukraine

Сам MELOVIN на связь пока что не выходит. Также не известно, из-за каких именно проблем со здоровьем исполнитель оказался в больнице. Однако, похоже, произошло что-то серьезное.

