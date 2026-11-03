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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известный украинский певец заинтриговал участием в нацотборе на "Евровидение-2027" в пятый раз

Артист уже заговорил о конкурсной песне.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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LAUD

LAUD / © instagram.com/laud_vk

Украинский певец LAUD, настоящее имя которого Владислав Каращук, заинтриговал участием в Национальном отборе на «Евровидение-2027».

В прошлом году артист пытался попасть на конкурс. Однако в финале нацотбора исполнитель занял второе место. Но LAUD на проекте «Наодинці з Гламуром» намекает, что вернется на конкурс. Исполнитель говорит, что после просмотра "Евровидения-2026" был настолько вдохновлен, что создал демку песни. Певец убежден, что это именно то, что нужно для песенного конкурса. Кроме того, артист интересовался у поклонников, стоит ли ему возвращаться на нацотбор, а те ответили утвердительно.

«После финала „Евровидения“ в этом году я на вдохновении написал очень классную демку. Я спросил в украинцев, подаем ли мы фирму в 2027 году? Все сказали: „Конечно! Если тебя не будет, мы не будем смотреть нацотбор“. Я очень этому благодарен! И я на этом вдохновении написал классную демку, она очень крутая, она на контрасте, это уже не такая лирика, это может быть классно», — поделился артист с Анной Севастьяновой.

LAUD / © instagram.com/laud_vk

LAUD / © instagram.com/laud_vk

Также исполнитель говорит, что с ним связывался продюсер нацотбора на "Евровидение-2027". Однако пока это все подробности, которые может раскрыть LAUD. Артист заверил, что вскоре еврофанаты все узнают.

«Дима писал мне, хочу ли я подаваться на нацотбор в этом году. Это пока все, что я могу сказать. Я буду держать интригу. Вы увидите все, когда будет новость», — отметил артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСІ НІКІТЮК

Отметим, LAUD уже четыре раза пытался попасть на песенный конкурс. В 2018 году он занял в финале 4 место, в 2019-м артист выбыл в полуфинале, в 2022-м его дисквалифицировали, а в 2026-м певец занял второе место.

Напомним, «Евровидение-2027» состоится в мае в Болгарии. Недавно стало известно, что страна, которая четыре года избегала конкурс, удивит возвращением на сцену.

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