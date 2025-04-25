Известный украинский певец закрутил роман спустя год после скандального развода

Олег Собчук

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Лидер группы "СКАЙ", известный украинский певец Олег Собчук поделился подробностями личной жизни.

В комментарии "ЖВЛ" исполнитель впервые после развода с бывшей женой Марией заявил о новых отношениях. Собчук не стал раскрывать, кто именно его новая избранница, но указал, что рядом с ней он активно развивается в творчестве. Но пока о свадьбе и создании семьи звезда не задумывается.

"Моя любимая женщина. Иначе я бы не смог творить. Любовь — строительный материал для создания новых песен. Не готов ответить (о создании новой семьи – прим. ред.), рано", — отметил артист.

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Олег Собчук / © instagram.com/sob4uk

Также музыкант прокомментировал скандалы, в которых его обвиняет экс-жена. В частности, в абьюзе и настраивании их двоих детей против нее. Олег на это отвечает отказом возвращаться в прошлое и добавляет, что фокусируется на полезных вещах в настоящем.

"Идеальным не будешь никогда. Не буду комментировать отношения с бывшими. Главное идти вперед, заниматься своим делом и помогать", — объяснил звезда.

Напомним, недавно беременная певица СолоХа поскандалила с Тарасом Цымбалюком, которому инсайдеры приписывали отцовство. После опровержения этого факта артистка раскритиковала актера и обвинила его в неуважении.