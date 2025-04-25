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Известный украинский певец закрутил роман спустя год после скандального развода
Олег Собчук ответил, как новая любовь повлияла на него.
Лидер группы "СКАЙ", известный украинский певец Олег Собчук поделился подробностями личной жизни.
В комментарии "ЖВЛ" исполнитель впервые после развода с бывшей женой Марией заявил о новых отношениях. Собчук не стал раскрывать, кто именно его новая избранница, но указал, что рядом с ней он активно развивается в творчестве. Но пока о свадьбе и создании семьи звезда не задумывается.
"Моя любимая женщина. Иначе я бы не смог творить. Любовь — строительный материал для создания новых песен. Не готов ответить (о создании новой семьи – прим. ред.), рано", — отметил артист.
Также музыкант прокомментировал скандалы, в которых его обвиняет экс-жена. В частности, в абьюзе и настраивании их двоих детей против нее. Олег на это отвечает отказом возвращаться в прошлое и добавляет, что фокусируется на полезных вещах в настоящем.
"Идеальным не будешь никогда. Не буду комментировать отношения с бывшими. Главное идти вперед, заниматься своим делом и помогать", — объяснил звезда.
Напомним, недавно беременная певица СолоХа поскандалила с Тарасом Цымбалюком, которому инсайдеры приписывали отцовство. После опровержения этого факта артистка раскритиковала актера и обвинила его в неуважении.