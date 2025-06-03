Известный украинский певец заявил о мобилизации и показался в военной форме: "Был разочарован"

Никита Ломакин / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Украинский певец MYKYTA LOMAKIN, который стал известным благодаря участию в шоу "Х-фактор", вступил в ряды ВСУ.

Певец сделал новую публикацию в фотоблоге и показался в военной форме с подстриженными волосами. Он не стал вдаваться в подробности, где сейчас служит. Но при этом рассказал, что его "мобилизовали достаточно жестко" и сейчас он переживает непростой период.

"Наверняка вы думали, куда я исчез на такое длительное время, почему не пою вам, не выступаю и не продолжаю учить пению. Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать. Был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей", - написал артист.

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Никита Ломакин / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Тем не менее, Ломакин признает, что несмотря на увиденную другую сторону медали, он старается не потерять человечность. Более того, певец пообещал фанам не отчаиваться и продолжать творить и записывать в блокнот новые идеи для песен.

"Ситуации, которые уже случились со мной, чуть ли не сломали меня. В таких условиях сложно найти философию и веру или иметь хоть какую-то надежду. Но я держусь и не теряю уважение к человеческой душе, не прекращаю думать. Мой мозг ищет объяснения, оправдания ситуации и стратегии выживания в существующих условиях. Я буду держаться и дальше, оставаясь, прежде всего, человеком. Хотя здесь почти все воспринимают это как слабость. Я знаю, что мою любовь к миру услышат только тогда, когда узнают, что я выдержал и при этом оставил свои чистые намерения к каждому ближнему. Поэтому я жив буду стараться иногда писать свои трансформационные мысли. И писать в блокноте песни", - растрогал Никита.

Напомним, недавно ведущая Даша Малахова открыто поддержала ЛГБТ-сообщество в ВСУ и публично разоблачила свои бывшие отношения с женщинами.