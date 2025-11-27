Известный украинский певец заявил о возвращении в Украину из-за границы во время войны

SadSvit

Украинский певец SadSvit, который в свое время выпускал дуэт с Тиной Кароль и набирает миллионные прослушивания треков, заговорил о возобновлении концертной деятельности в Украине.

Исполнитель уже в течение нескольких лет проживает за рубежом. Однако в интервью "СучЦукрМуз" он признался, что не чувствует себя там в своей тарелке. К тому же стремится творить именно для украинской аудитории. Поэтому во время войны решил вернуться на Родину.

Ведущий Альберт Цукренко поинтересовался, связано ли это с законом о пересечении границы юношей до 22 лет. На это 21-летний SadSvit ответил, что прежде всего руководствуется просто собственными ощущениями. Но действительно, это не отменяет того, что в следующем году исполнителю исполнится 22 года и он еще сможет выехать из Украины.

«Не знаю, что мне здесь (в Польше — прим. ред.) делать. Мое пребывание в Европе я воспринимаю, как этап взросления. В 18 лет я был ребенком, не до конца самостоятельным, и я рад, что тогда у меня появилось пространство, чтобы понять что произошло. Рад, что я возвращаюсь со взрослым умом и сознанием. Понимаю, что на меня не может больше никто влиять», — поделился SadSvit.

SadSvit

Певец говорит, что уже «в следующем году будут делаться концерты» в Украине. А пока же за рубежом он продолжает помогать Родине во время войны. И добавляет, что также возвращению домой способствует его четкая искренняя позиция.

«Я реально искренен в том, что говорю и делаю. Стараюсь помогать всем, чем могу: финансово и морально. У меня много знакомых и друзей в армии, отец на Покровском направлении. Моя позиция искренняя, потому что я все же остаюсь 21-летним максималистом. Понял, что моя четкая позиция заключается в том, что я не понимаю, что я делаю здесь (в Польше — прим. ред.), и я хотел бы приехать продолжить вести культурную деятельность в Украине, где я родился. Никогда не воспринимал свое пребывание здесь как такое, что буду пускать корни. А через силу полюбить город — это неискренне», — подчеркнул артист.

