Известный украинский певец заявил о завершении военных учений: "Боялся потерять себя"

Никита Ломакин / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Украинский певец Никита Ломакин завершил базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и впервые публично рассказал о своем опыте.

Звезда в фотоблоге искренне признался, что это был один из самых сложных периодов в его жизни, который навсегда изменил его мировоззрение и отношение к войне. Он добавил, что выдержал все испытания благодаря тем, кто был рядом.

"БЗВП для меня завершилось. Я боялся измениться и потерять себя. И я изменился, но не потерял себя. Мне было сложно физически и морально, сложно держать свою психику в балансе. Но я все же доверился судьбе и людям. Мои инструкторы и побратимы говорили со мной и поддерживали, относились с пониманием к моему состоянию, потому что знали, что глубоко творческие люди слишком чувственные. Но на нашу страну напали с оружием. И сейчас мы должны научиться защищать и защищаться с оружием в руках. Меня и моих побратимов учили выживать", — поделился артист.

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Никита Ломакин во время БОВП / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Ломакин рассказал, что за время подготовки ему пришлось усвоить целый набор знаний и навыков, которые в будущем помогут уберечь жизнь. И все же из всего певцу пришлось по душе разбираться в системе РЭБ.

"Нас учили многим вещам: типам оружия и опасности, базовым тактикам передвижения, стрельбе из автомата, метанию гранат, разновидностям мин и минной безопасности, использованию естественного и неестественного укрытия, чтобы иметь шансы спастись от дронов, оказывать первую помощь при кровотечениях и проблемах с дыханием. Особенно заинтересовало, как работают РЭБы", — признался Никита.

Никита Ломакин во время БОВП / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Благодаря прохождению БОВП артист осознал более глубокий разрыв между военными и теми, кто остался в тылу. Он поделился собственным видением того, что объединять украинцев должна не только война, но и искреннее человеческое отношение друг к другу.

"Теперь я имею полное понимание, почему многие военные обижаются на гражданских и почему гражданские не до конца чувствуют и понимают военных. Какие бы сложности не переживал человек в гражданской жизни, он никогда не поймет, насколько отличается жизнь военного, стоящего на защите страны. Я мечтаю, чтобы все чувствовали единство, как это было в начале полномасштабной войны. Я мечтаю, чтобы все уважали друг друга базово. Я мечтаю, чтобы враг отступил, увидев целую страну единомышленников. Я мечтаю о мире, как и все, но теперь у меня есть полное понимание, сколько нужно отдать общих сил за то, чтобы он наступил", — подытожил звезда.

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Напомним, недавно Никита Ломакин признался, как он изменился после мобилизации.