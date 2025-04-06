Известный украинский продюсер назвал две артистки, которые "выносили мозг" во время работы: "Я плакал"

Герман Ненов / © facebook.com/german.nenov

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Креативный директор и продюсер Герман Ненов назвал две самые скандальные звезды в украинском шоу-бизнесе, с которыми ему приходилось сотрудничать.

По версии Ненова таковыми являются известные певицы Оля Полякова и Наталья Могилевская. В частности, для первой исполнительницы продюсер делал концерт. Он вспомнил, как при постановке большого шоу он потратил немало нервов на Полякову из-за ее другого видения номеров. Более того, даже думал уйти из профессии после такого опыта. Но, к счастью, тяжелыми оказались только первые несколько месяцев сотрудничества. Поэтому в результате они наладили связь и сейчас Герман благодарен певице за все те уроки, которые она давала ему как новичку в индустрии того времени.

"Оля Полякова и Наталья Могилевская — это две артистки, которые выносили мне мозг. Оля Полякова делала мне нервы на нашем первом шоу. Я плакал, кричал и говорил, что это мое последнее шоу, и я никогда не хочу ее видеть в своей жизни. Меня трясло. Но уже после шоу у меня самые комфортные отношения были с Олей. Мы восемь лет сотрудничали, из которых три месяца она выедала мне мозг ложечкой. А потом была идиллия. И я всю жизнь буду благодарен Оле Поляковой за тот стержень, который я получил. Считаю, что у нее было абсолютное право на критику, потому что у меня до этого не было больших шоу. А это большие деньги – полмиллиона долларов. С такими эмоциональными, но искренними и иногда резкими людьми мне легко работать, потому что я сам такой", — признался продюсер в интервью проекту "Говорить Суханов".

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Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Похожая история сложилась и с сотрудничеством Ненова с Могилевской. Креативный директор напоминает, как артистка доверила ему создание своих клипов. По словам Германа, до нее у него не было опыта в создании таких продуктов. Поэтому в результате между ними возникали пылкие, но искренние дискуссии, которые на самом деле в будущем способствовали успеху.

"Несмотря на то, что с Натальей Могилевской очень тяжело работать, мне с ней комфортно. Потому что она в своих эмоциях искренняя. Мы с ней ссорились, расходились по комнатам и потом садились говорили. И с такими людьми я буду работать. Я честно кайфую от таких сложных артисток. Что одна мне дала плацдарм для укрепления своих знаний и ошибок, что другая", — подчеркнул Герман.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Герман Ненов рассекретил имя еще одной украинской артистки, которую считает неискренней и откажется с ней сотрудничать.