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- Гламур
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Известный украинский продюсер назвал свой самый прибыльный хит для звезды и раскрыл стоимость услуг
Знаменитость объяснил, сколько сегодня стоит создание музыкального проекта под его руководством.
Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица, который недавно назвал проблему Потапа и Насти, раскрыл, какой хит принес ему самые большие заработки и назвал стоимость своей работы.
В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» музыкант признался, что самым прибыльным для него стало сотрудничество с певцом Максимом Бородиным. В частности, Лисица выделил их совместную работу над композицией «Якби не ти», которая собрала миллионы прослушиваний и помогла артисту получить немало концертных предложений.
«Максим Бородин и песня "Якби не ти". Это супер хит. Там, кажется, более 80 млн просмотров на YouTube. Очень плотный большой трафик. Она дала Максиму большое количество концертов. А поскольку мы с ним партнеры, то вместе зарабатываем», — поделился музыкальный продюсер в разговоре с Анной Севастьяновой.
Также Вадим Лисица рассекретил, сколько сейчас стоят его услуги. По словам продюсера, цена зависит от сложности работы, поэтому он скорее говорит о бюджете проекта, а не о фиксированном гонораре.
«Здесь правильно говорить не гонорар, а бюджет. Он колеблется от 80 тыс. грн до 150 тыс. грн в наше время. Все зависит от сложности», — объяснил Лисица.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ
Напомним, недавно Вадим Лисица раскрыл подробности общения с экс-возлюбленной Еленой Тополей и рассказал, с какой проблемой она к нему обратилась.