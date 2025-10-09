Известный украинский продюсер предложил Лесе Никитюк стать певицей: звезда отреагировала

Юрий Никитин, Леся Никитюк

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк отреагировала на неожиданное предложение продюсера Юрия Никитина дебютировать в новом амплуа.

Так, недавно шоумен дал интервью Алине Доротюк, где рассказал о своем восхищении ведущей. Никитин признал, что на самом деле, кроме ведения шоу и актерства, у Леси невероятные вокальные способности. Более того, он признался, что мечтает вместе с ней создать совместный музыкальный проект и даже говорил об этом лично артистке. Однако, по словам Юрия, дальше идеи это не сдвинулось с места из-за рождения у звезды первенца.

"Я очень люблю Лесю Никитюк. И если бы я что-то хотел с кем-то сделать, то это с ней. Потому что она, кроме того, что очень серьезная медийная фигура, она очень талантливая певица на самом деле. Не прикольная певица, а очень серьезная певица. Мы общались об этом, но это было еще до рождения ребенка. Сейчас я понимаю степень загруженности, но я надеюсь, что у нас может что-то получиться, потому что она невероятно талантливый человек", — признался продюсер.

Реклама

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

На такое публичное проявление скрытого таланта Никитюк уже отреагировала в присущем стиле. Она опубликовала фрагмент рилса в Instagram с признанием Юрия и с интригой написала, добавив эмоджи со смехом: "Легендарный продюсер Юрий Никитин. Очень интересное интервью и предложение".

Напомним, недавно Юрий Никитин после прекращения продюсирования группы "НеАнгелы" встретился с одной из участниц и показал свежее фото с ней.