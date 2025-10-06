Известный украинский продюсер прокомментировал языковые скандалы вокруг Верки Сердючки: "Вопрос к слушателям"

Герман Ненов и Верка Сердючка

Креативный директор, продюсер и клипмейкер Герман Ненов поделился мыслями относительно споров вокруг Андрея Данилко и его выступлений в образе Верки Сердючки.

Артист часто вызывает обсуждения, когда поет на русском языке. В новом выпуске шоу "Мне интересно" Ненов сказал, что такие конфликты нужно обсуждать спокойно и с уважением к закону. Если законодательство запрещает что-то, это должно быть четко прописано, а не оставаться предметом эмоциональных обсуждений.

"Не всем дано чувствовать контекст, не всем дано быстро перестроить себя. Особенно когда артист уже в статусе легенды. Нам надо все равно объединиться, и любая дискуссия по поводу того, что нравится, что поет на русском, или не нравится — она должна быть в пределах толерантности друг к другу", — объяснил продюсер.

Герман Ненов / © facebook.com/german.nenov

Он добавил, что если российскую музыку запретить, правила должны быть для всех — и для иностранных, и для украинских артистов, которые поют на русском. Ненов также напомнил, что большинство популярных песен, на которых выросли украинцы, до сих пор на русском.

"Это выбор людей, если бы не слушали — Андрей давно бы перевел все на украинский. Вопрос не к артисту, а к слушателям", — подчеркнул он.

По мнению продюсера, решить языковые споры в шоу-бизнесе просто запретами невозможно. По словам продюсера, важно сочетание правил и вкуса людей, которые слушают музыку.

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин объяснил, почему Верка Сердючка во время концертов исполняет некоторые старые русскоязычные песни. Также Никитин добавил, когда следует ожидать хиты на украинском.