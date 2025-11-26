Известный украинский продюсер раскрыл, как в начале войны мстил путинистам Киркорову и Баскову

Геннадий Витер, Николай Басков и Филипп Киркоров

Украинский певец и продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер, который ранее рассказал о заработках кумы Насти Каменских, раскрыл, как в начале полномасштабной войны мстил путинистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову.

Артист был знаком с российским шоу-бизнесом. Когда началась полномасштабная война в Украине, он был возмущен молчанием коллег из России, поэтому посылал им сообщения, где высказывал все, что о них думает. За такое Геннадий Витер попал в санкционный список РФ, ему на 49 лет запретили въезд в страну-агрессор.

"Я дважды попал в санкционный список россиян как невъездной на 49 лет. Впервые - по фамилии Витер, потому что начал терроризировать весь российский шоу-бизнес. Через полгода они нашли мою настоящую фамилию и внесли во второй раз", - говорит певец на проекте "Мені цікаво".

Особенно доставалось путинистам Киркорову и Баскову, которым Геннадий Витер и писал, и звонил. Первому даже пришлось дважды менять номер телефона. Однако Киркоров это нелепо сделал, поскольку аккаунт в Telegram у него оставался тот же, поэтому с ним можно было связаться.

"Терроризировал Киркорова, Баскова. Я им звонил и писал. Киркоров уже дважды менял номер телефона именно из-за меня. Д*бил, потому что Telegram не менял, было дальше куда стучаться", - говорит артист.

