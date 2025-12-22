Известный украинский продюсер шокировал последствиями неудачных уколов ботокса: "Это не мое"

Евгений Рыбчинский

Украинский поэт, продюсер и композитор Евгений Рыбчинский откровенно рассказал об эксперименте с ботоксом, который завершился не так, как он ожидал.

55-летний артист в интервью "Наодинці" с юмором вспомнил, как косметологическая процедура дала неожиданный эффект и заставила его пересмотреть отношение к инъекциям. По словам Рыбчинского, после уколов ботокса он столкнулся с побочными последствиями, которые сразу стали заметными.

«У меня был неприятный опыт. Мне вкололи ботокс и у меня упали веки. И я стал как очень жалостливый котик. Я понял, что, к сожалению, это не мое. Хотя у меня есть три морщины на лбу», — шокировал поэт в разговоре с Анной Севастьяновой.

Так что композитор делает ставку на здоровый образ жизни и базовый уход. Евгений отмечает, что последние полгода регулярно посещает косметолога, но уже без радикальных вмешательств. Особое внимание художник уделяет увлажнению кожи — водному балансу и внешнему уходу.

«Я веду здоровый образ жизни, я пью очень много воды. Раз в несколько недель у меня есть косметолог, который делает мне массаж лица. Это появилось у меня последние полгода. Я себе такое стал позволять. Я стараюсь увлажнять и изнутри, и снаружи. У меня всегда после тренировки есть крема. Я лицо мажу, чтобы не пересыхало. И пью много воды. И не надо бояться своего возраста — горжусь, что мне 55 лет», — добавил Рыбчинский.

