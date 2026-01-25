Известный украинский продюсер уехал из Украины во время войны и раскрыл, как это ему удалось

Morphom

Украинский музыкальный продюсер и автор песен Роман Черенов, более известный как Morphom, поделился деталями своего выезда из Украины во время полномасштабного вторжения.

До 24 февраля 2022 года Morphom был одним из самых востребованных продюсеров в украинской индустрии. В его портфолио — сотрудничество с Джамалой, Олей Поляковой, Натальей Могилевской, Jerry Heil и другими топ-артистами. В ночь перед вторжением музыкант вернулся в Киев из рабочей поездки — и уже через несколько часов проснулся от взрывов. Сразу после этого семья приняла решение как можно скорее выезжать из страны.

«Не успели даже прилечь, как все началось. Не думая, схватили детей, неразобранные чемоданы, которые стояли на пороге, прыгнули в авто и поехали к границе», — рассказал продюсер в интервью oboz.ua.

Morphom с женой и детьми

По словам Романа, в тот период еще можно было свободно пересекать границу. Поэтому они так и поступили, сначала поселившись в Польше, а затем перебрались в Португалию, где живут по сегодняшний день. Morphom говорит, что вместе с остальными украинцами ожидал скорейшего возвращения на Родину, но впоследствии понял, что процесс затянется.

«Тогда еще не была объявлена мобилизация, то есть фактически за нами уже закрывали границу. Поэтому те, кто, как и мы, были собраны, выехали без пробок. Мы пересекали границу, чтобы перестраховаться. Это был ориентир всех людей на тот момент. Но „неделя-две“ превратились в два месяца, потом неожиданно уже и год прошел, тогда второй, как мы жили в Польше. Мы проехали по тем европейским странам, которые нам были интересны: Германия, Нидерланды, Испания, Италия. И вот где мы еще не были — это Португалия, которая нам больше всего понравилась», — пояснил Morphom.

Morphom

Но даже за границей сонграйтер говорит, что прилагает все усилия для помощи Украине во время войны. Сейчас он занимается организацией благотворительных концертов в сотрудничестве с другими артистами.

«Мы стремимся быть полезными для Украины. А чем я могу быть полезным, так это организовывать концерты. Один из первых мы сделали через две недели, как приехали — просто в галерее старого португальского дома, в котором ничего не было, только картины висели. Или приезжает какой-то артист сюда, я предлагаю делать концерт вместе. Также провожу колоборации с местными музыкантами, которые тоже не против себя показать. Сегодня вся моя концертная и творческая деятельность — это благотворительность», — подчеркнул музыкант.

