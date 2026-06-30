Известный украинский продюсер впервые подтвердил тайный роман с коллегой и показал их романтику

Евгений Фешак и Таня Ли

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Украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак сообщил о кардинальных переменах в личной жизни.

Еще несколько лет назад шоумен расстался с бывшей женой Натальей Клим после 14 лет брака. С тех пор новые романы звезды были окутаны тайнами. И все же Евгений больше не стал скрывать, что его сердце занято. В фотоблоге продюсер заявил, что в отношениях с коллегой, ведущей и певицей Таней Ли.

Влюбленный Фешак обнародовал сразу несколько совместных фото с избранницей. На одном из кадров они предстают на светском мероприятии, а на другом — в купальниках на фоне шезлонгов. Продюсер не стал держать интриги и оставил лаконичную подпись, которая и расставила все точки над «i».

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Евгений Фешак и Таня Ли

Евгений Фешак и Таня Ли

«Настало время, чтобы и вы порадовались. Ответ на все вопросы по директу — да», — отметил Евгений.

К слову, об отношениях этой звездной парочки ходят слухи уже не один месяц. Их обоих можно было заметить на одних и тех же локациях в одно время. Они путешествовали вместе, проводили праздники и обменивались щедрыми подарками. Кроме того, до сих пор работают на одной радиостанции.

Правда, раньше Таня Ли пыталась всячески скрывать отношения с продюсером. Всего несколько недель назад она избегала ответов на вопрос о личном и на тему романа с Евгением говорила: «В этой жизни может быть все».

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук также заявила о новом романе. Артистка до этого была одинокой более трех лет.

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